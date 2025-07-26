Имущество сына экс-замгубернатора Брянской области арестовали

В рамках уголовного дела бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко, арестованного по делу о взятке, наложен обеспечительный арест на имущество его сына, о чем говорится в судебном акте. Уточняется, что политика арестовали по подозрению в получении взятки, передает ТАСС.

Наложить арест на имущество Петроченко А. А. в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), — отмечается в документе.

В материале говорится, что Петроченко был задержан с поличным. Санкция вменяемых им статей УК РФ предусматривает продолжительные сроки лишения свободы и многомиллионные штрафы (их размер в 70–90 раз превышает сумму взятки).

Ранее стало известно о применении аналогичной меры пресечения в отношении главы управления делами правительства и губернатора Челябинской области Романа Менжинского. Его обвиняют в превышении должностных полномочий группой лиц из корыстной заинтересованности и с причинением тяжких последствий. Решение о заключении под стражу было принято в рамках уголовного дела бывшего вице-губернатора региона Александра Богашова.

До этого сообщалось о задержании вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко по делу о злоупотреблении полномочиями в ходе строительства фортификационных сооружений. Также подозреваемым по уголовному делу в отношении Симоненко проходит директор Управления капитального строительства Брянской области Евгений Жура.