Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 июля 2025 в 07:15

К чему снится поцелуй в губы: мужчине к успеху, женщине к чувствам?

К чему снится поцелуй? О чем говорит подсознание? Толкование снов для женщин и мужчин К чему снится поцелуй? О чем говорит подсознание? Толкование снов для женщин и мужчин Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Поцелуй во сне — многогранный символ, чье значение зависит от контекста и роли сновидца. Популярные сонники сходятся: чаще всего это знак гармонии, примирения, получения удовольствия или сильной эмоциональной связи. Однако детали кардинально меняют толкование.

К чему снится целовать или видеть поцелуй

Если сновидец сам целуется с кем-то: это знак активных действий. Для сновидца такой поцелуй часто предвещает успех в начинаниях, разрешение конфликта или установление доверительных отношений наяву. Страстный поцелуй может сигнализировать о неудовлетворенных желаниях или потребности в признании. Целовать знакомого — к укреплению дружбы или делового союза. Поцелуй незнакомца иногда трактуется как получение неожиданных новостей или встреча, способная повлиять на жизнь.

Если сновидец наблюдает за целующимися, фокус смещается вовне. Видеть целующихся людей — знак, требующий внимания к окружению. Это может указывать на сплетни за вашей спиной, скрытые связи в вашем кругу или необходимость проявить больше чуткости в отношениях. Иногда такое видение символизирует вашу отстраненность от чужих чувств или нереализованную потребность в романтике. Для наблюдателя поцелуй других часто служит зеркалом его собственных невысказанных эмоций или неразрешенных ситуаций.

К чему снится поцелуй? К чему снится поцелуй? Фото: Shutterstock/FOTODOM

К чему снится поцелуй мужчине?

В мужских снах поцелуй часто имеет практический или социальный подтекст. Это может быть предвестие удачи в делах, заключения выгодного соглашения, получения поддержки от влиятельного лица или победы над конкурентом. Страстный поцелуй с женщиной может отражать как сильное влечение, так и амбиции, жажду признания заслуг. Поцелуй друга — к надежному партнерству.

К чему снится поцелуй женщине?

Для женщин сон о поцелуе чаще связан с глубокой эмоциональной сферой. Это знак взаимности чувств, романтического возрождения в отношениях или встречи с человеком, который вызовет сильные переживания. Нежный поцелуй может означать душевный покой и принятие себя. Видеть целующихся — предостережение о возможной неискренности подруг или необходимости проанализировать свои чувства к партнеру. Поцелуй ребенка — к радости и семейному благополучию.

Помните: ключ к точному толкованию — ваши личные ощущения во сне и актуальные жизненные обстоятельства. Сонник лишь задает направление для размышлений.

Ранее мы рассказали, к чему снится малина.

сонник
сновидения
ПОЦЕЛУЙ
сны
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Француз выбил первую ракетку России с турнира в США
Раскрыто, чего испугались депутаты партии Зеленского после реформы НАБУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 26 июля: инфографика
ВСУ попытались атаковать промышленное предприятие в российском регионе
Российские системы ПВО отразили десятки ночных атак ВСУ
Стало известно, откуда привезли оружие для нападения на «Крокус»
Роту батальона «Айдар» ВСУ подчистую уничтожили под Сумами
К чему снится поцелуй в губы: мужчине к успеху, женщине к чувствам?
ВСУ ударили по машине с людьми в российском регионе
Имущество сына экс-замгубернатора Брянской области арестовали
Аномальная жара +40 и влажность: погода в РФ 28 июля — 3 августа
Названо количество погибших из-за атаки Таиланда на Камбоджу
МВД пообещало заплатить 1 млн за помощь в раскрытии убийств двух детей
Раскрыты суточные потери живой силы ВСУ
Силы ПВО ликвидировали пару беспилотников над Тульской областью
Шокирующее значение бабочки «Мертвая голова» во сне!
«Атака отражена»: украинские дроны сбили над российским регионом
На Западе рассказали, чем для Зеленского обернется закон о НАБУ
Продвижение под Сумами и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 26 июля
«В лучших традициях»: Патрушев отреагировал на слова Мерца о России
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.