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26 июля 2025 в 06:21

Силы ПВО ликвидировали пару беспилотников над Тульской областью

Миляев: ПВО уничтожила два дрона ВСУ над Тульской областью

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Подразделения противовоздушной обороны в Тульской области уничтожили два беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано

Подразделения ПВО Минобороны России в ходе боевой работы по защите воздушного пространства региона уничтожили два беспилотника, — указал глава региона.

Ранее Следственный комитет России предъявил обвинения двум высокопоставленным украинским военным командирам в причастности к обстрелам территории ЛНР и ДНР, повлекшим гибель и ранения более 600 мирных жителей. В ведомстве подчеркнули, что они совершили преступления против мира и безопасности человечества.

Также ФСБ России сообщила о задержании в Мелитополе двух граждан Украины, подозреваемых в шпионаже. Они с помощью Telegram передавали противнику данные о дислокации российских военных и техники. В отношении обоих возбуждены уголовные дела. Задержанных завербовали через мессенджер Telegram.

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Дмитрий Миляев
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