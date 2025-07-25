Стало известно, как в России помогают вернувшимся с Украины гражданам

Россия продолжает работу по возвращению граждан, пострадавших на Украине, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, помощь оказывается не только в процессе освобождения, но и после возвращения — при восстановлении документов, трудоустройстве и решении бытовых вопросов, передает корреспондент NEWS.ru.

На протяжении практически четырех лет мы работаем по гуманитарной линии, связанной с возвращением российских граждан, которые пострадали на Украине за российские интересы. <...> Вместе с нашими компетентными органами. Конечно, это большая работа, которая проходит под эгидой президента РФ, — рассказала омбудсмен.

Москалькова уточнила, что продолжается поддержка гражданских лиц, включая моряков, задержанных в конце 2022 года и удерживавшихся около года, а также дальнобойщиков и других россиян, не связанных с политикой. Некоторые из них до сих пор решают вопросы компенсаций за период задержания.

Ранее Москалькова сообщила, что Украина продолжает удерживать 30 жителей Курской области, несмотря на данные ранее обещания об их возвращении. По словам омбудсмена, работа по освобождению российских граждан продолжается, в то время как украинская сторона до сих пор не выполнила взятые на себя обязательства.