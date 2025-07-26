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26 июля 2025 в 06:15

На Западе рассказали, чем для Зеленского обернется закон о НАБУ

Меркурис: Зеленский может лишиться финансирования Запада из-за борьбы с НАБУ

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Решение украинского президента Владимира Зеленского начать конфронтацию с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) может привести к утрате западного финансирования киевского режима, сообщил в эфире YouTube-канала Deep Dive британский военный аналитик Александр Меркурис. По его мнению, подобный шаг лишь способствует росту коррупции в стране.

Это лишь облегчает коррупцию. Я думаю, что это было катастрофой с точки зрения дальнейшего убеждения этих людей (Западных политиков. — NEWS.ru) продолжать выделять деньги на войну, — отметил он.

Эксперт отметил, что некоторые европейские политики, особенно те, кто участвует в местных выборах и настроены на прекращение помощи Украине, могут использовать внутренние разногласия в украинском руководстве как повод отказаться от поддержки. Это может негативно повлиять на перспективы дальнейшей финансовой поддержки Киева, заключил Меркурис.

Ранее Запад выразил обеспокоенность из-за рейдов в НАБУ. По словам аналитиков, эти действия ставят под сомнение приверженность Киева борьбе с коррупцией, что может ослабить международную поддержку Украины, а именно Зеленского.

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