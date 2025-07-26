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26 июля 2025 в 07:22

Стало известно, откуда привезли оружие для нападения на «Крокус»

Оружие для теракта в «Крокусе» привезли из Дагестана на машине с тайником

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске получили оружие от своих сообщников из Дагестана, следует из материалов дела. Уточняется, что его привезли с Северного Кавказа на машине, оснащенной специальным тайником, передает ТАСС.

Фаридуни Шамсидин и Мирзоев Далержон подобрали участок местности в лесном массиве на территории московского региона для передачи перевезенного [Шахромджоном] Гадоевым оружия, — сказано в документах.

Фаридуни встретился с Гадоевым на Дмитровском шоссе, забрал у него три автомата Калашникова, пистолет Макарова и не менее 1 381 патрона. Он отвез полученное на съемную квартиру в деревню Путилково в Красногорске. Именно это оружие применялось во время теракта.

Ранее выяснилось, что организаторы теракта в «Крокусе» действовали в интересах политического руководства Украины. Из материалов дела следует, что главы двух террористических ячеек «Вилаят Хорасан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) направляли преступников на совершение теракта.

Также Басманный суд Москвы наложил арест на имущество Алишера Касимова, которого обвиняют в причастности к нападению на «Крокус Сити Холл». Речь идет о квартире в Красногорске и машине.

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