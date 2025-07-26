Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Центр» составили более 460 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, также противник потерял четыре артиллерийских орудия за сутки.

Потери украинских вооруженных формирований составили более 460 военнослужащих, одна боевая бронированная машина, пять автомобилей и четыре артиллерийских орудия, в том числе 155-мм гаубица M777 и самоходная артиллерийская установка Paladin, — указал Савчук.

До этого стало известно, что российский ефрейтор Олег Хомяков в зоне СВО сумел в одиночку справиться с превосходящими силами противника и взять под контроль вражеский блиндаж. Боец оказался на позиции ВСУ, которая впоследствии была частично разрушена взрывом. Солдат выбрался из-под обломков и сумел занять важную точку.

Ранее в Запорожской области операторы FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» ликвидировали два замаскированных укрытия с личным составом ВСУ. Как информировала пресс-служба российского Минобороны, боевые расчеты эффективно поразили выявленные цели.