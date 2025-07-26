Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 июля 2025 в 06:37

Раскрыты суточные потери живой силы ВСУ

МО России: ВСУ потеряли свыше 460 военных за сутки

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Центр» составили более 460 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, также противник потерял четыре артиллерийских орудия за сутки.

Потери украинских вооруженных формирований составили более 460 военнослужащих, одна боевая бронированная машина, пять автомобилей и четыре артиллерийских орудия, в том числе 155-мм гаубица M777 и самоходная артиллерийская установка Paladin, — указал Савчук.

До этого стало известно, что российский ефрейтор Олег Хомяков в зоне СВО сумел в одиночку справиться с превосходящими силами противника и взять под контроль вражеский блиндаж. Боец оказался на позиции ВСУ, которая впоследствии была частично разрушена взрывом. Солдат выбрался из-под обломков и сумел занять важную точку.

Ранее в Запорожской области операторы FPV-дронов 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» ликвидировали два замаскированных укрытия с личным составом ВСУ. Как информировала пресс-служба российского Минобороны, боевые расчеты эффективно поразили выявленные цели.

ВСУ
ВС РФ
военные
потери
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Француз выбил первую ракетку России с турнира в США
Раскрыто, чего испугались депутаты партии Зеленского после реформы НАБУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 26 июля: инфографика
ВСУ попытались атаковать промышленное предприятие в российском регионе
Российские системы ПВО отразили десятки ночных атак ВСУ
Стало известно, откуда привезли оружие для нападения на «Крокус»
Роту батальона «Айдар» ВСУ подчистую уничтожили под Сумами
К чему снится поцелуй в губы: мужчине к успеху, женщине к чувствам?
ВСУ ударили по машине с людьми в российском регионе
Имущество сына экс-замгубернатора Брянской области арестовали
Аномальная жара +40 и влажность: погода в РФ 28 июля — 3 августа
Названо количество погибших из-за атаки Таиланда на Камбоджу
МВД пообещало заплатить 1 млн за помощь в раскрытии убийств двух детей
Раскрыты суточные потери живой силы ВСУ
Силы ПВО ликвидировали пару беспилотников над Тульской областью
Шокирующее значение бабочки «Мертвая голова» во сне!
«Атака отражена»: украинские дроны сбили над российским регионом
На Западе рассказали, чем для Зеленского обернется закон о НАБУ
Продвижение под Сумами и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 26 июля
«В лучших традициях»: Патрушев отреагировал на слова Мерца о России
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.