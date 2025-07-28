Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 13:23

Врач предупредила, как можно заразиться гепатитом

Гастроэнтеролог Кашух заявила, что гепатитом можно заразиться через чужую бритву

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гепатитом можно заразиться, если использовать чужую бритву или маникюрные ножницы, заявила РИАМО гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Она отметила, что в зоне риска — клиенты салонов красоты, где неправильно стерилизуют инструменты.

Многие ошибочно полагают, что гепатит грозит только тем, кто ведет «опасный» образ жизни: употребляет запрещенные вещества, делает любительские татуировки и пирсинг, работает с кровью и другими биологическими жидкостями, — отметила Кашух.

Она уточнила, что вирусы гепатитов В и С передаются через контакт с зараженной кровью и другими биологическими жидкостями, причем для инфицирования достаточно микроскопической дозы. Основные пути заражения включают использование нестерильных инструментов, незащищенные половые. Кроме того, вирус может передаться ребенку от инфицированной матери.

Педиатр Мария Рыбалко ранее заявила, что мелкие ссадины, порезы и раны в жаркую погоду увеличивают риск инфицирования. Летом такую опасность представляют расчесы от укусов комаров, а также мозоли.

гепатит
вирусы
гастроэнтерологи
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почти 100 квартир были расселены в частично обрушившемся доме в Астрахани
Удвоение маткапитала может повлиять на рынок недвижимости в России
В Армении создадут новую политическую силу
Лавров связал желание ЕС убивать русских с ослаблением вакцины от нацизма
Фигурантам дела о краже у Чубайса запросили большие сроки
Бил сковородой, отрезал язык: цыган изнасиловал и убил беременную школьницу
Роскомнадзор отреагировал на данные о блокировке WhatsApp и VPN
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 28 июля, фото и видео
Утечки газа на месте взрыва в Астрахани нет
Сенаторы предложили расширить соцподдержку участников СВО
В списке Эпштейна появилось еще одно известное имя
Выставка «Бесконечное развитие с вечными ценностями» откроется в Москве
Лучший бомбардир сборной Казахстана перешел в московское «Динамо»
Таиланд и Камбоджа договорились о немедленном прекращении огня
Крупный аэропорт пожаловался на сбои после инцидента с «Аэрофлотом»
Стали известны самые популярные у телефонных мошенников методы «развода»
На Урале женщину приговорили к 24 годам по делу об убийстве ребенка
Лавров объяснил важность предстоящего визита Путина в Китай
«Даст энтузиазм давить еще больше»: политолог о победе Трампа над Европой
Врач предупредила, как можно заразиться гепатитом
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года
Общество

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.