Врач предупредила, как можно заразиться гепатитом Гастроэнтеролог Кашух заявила, что гепатитом можно заразиться через чужую бритву

Гепатитом можно заразиться, если использовать чужую бритву или маникюрные ножницы, заявила РИАМО гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Она отметила, что в зоне риска — клиенты салонов красоты, где неправильно стерилизуют инструменты.

Многие ошибочно полагают, что гепатит грозит только тем, кто ведет «опасный» образ жизни: употребляет запрещенные вещества, делает любительские татуировки и пирсинг, работает с кровью и другими биологическими жидкостями, — отметила Кашух.

Она уточнила, что вирусы гепатитов В и С передаются через контакт с зараженной кровью и другими биологическими жидкостями, причем для инфицирования достаточно микроскопической дозы. Основные пути заражения включают использование нестерильных инструментов, незащищенные половые. Кроме того, вирус может передаться ребенку от инфицированной матери.

Педиатр Мария Рыбалко ранее заявила, что мелкие ссадины, порезы и раны в жаркую погоду увеличивают риск инфицирования. Летом такую опасность представляют расчесы от укусов комаров, а также мозоли.