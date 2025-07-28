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28 июля 2025 в 06:15

Назван неочевидный фактор, способный ослабить сперматозоиды

Врач Павлова: жара снижает активность и качество сперматозоидов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жара негативно влияет на сперматозоиды, снижая их активность и качество, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. При этом, по ее словам, еще опаснее частые перегревы, например, регулярное посещение сауны или бани, работа в горячих цехах и тесное синтетическое нижнее белье.

Высокие температуры действительно снижают активность и качество сперматозоидов. Органы, в которых происходит выработка сперматозоидов, вынесены из тела за пределы таза, так как необходима более низкая температура. Поэтому при перегреве — частые сауны и бани, тесное синтетическое белье, работа в горячих цехах, долгое сидение могут снижать на 20–40% подвижность сперматозоидов и увеличивать процент клеток с дефектами. Жаркий климат в данном случае влиять будет, если только мужчина создал себе дополнительные условия, — сказала Павлова.

Она объяснила, что синтетическое нижнее белье и долгое сидение приводят к застою в малом тазу и мошонке, где происходит выработка сперматозоидов. По словам врача, отдых в жарком климате не повлечет негативных последствий.

Полное обновление сперматозоидов происходит примерно через два–три месяца. Если происходит постоянный перегрев, то время восстановления, к сожалению, будет удлиняться. Поэтому частый совет перед зачатием для мужчин — это отказ на три месяца от перегрева, алкоголя и стресса. Важно носить хлопковое белье, делать перерывы во время сидячей работы, дозированно посещать сауну и не сидеть там часами, — добавила Павлова.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина заявила, что оптимальным возрастом для рождения первого ребенка является возраст до 30 лет, а рожать второго ребенка можно до 40 лет. По ее словам, продлению репродуктивного возраста способствуют роды и здоровый образ жизни.

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