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28 июля 2025 в 13:38

Лучший бомбардир сборной Казахстана перешел в московское «Динамо»

«Динамо» объявило о трансфере полузащитника Зайнутдинова из «Бешикташа»

Бахтиер Зайнутдинов (справа) Бахтиер Зайнутдинов (справа) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Казахстанский футболист Бахтиёр Зайнутдинов перешел из турецкого «Бешикташа» в московское «Динамо», сообщает пресс-служба столичного футбольного клуба. Соглашение с 27-летним спортсменом рассчитано до середины 2029 года.

Лучший бомбардир в истории сборной Казахстана будет играть за наш клуб под 19-м номером. Добро пожаловать, Баха, — сказано в публикации.

Зайнутдинов выступал за «Бешикташ» с 2023 года и провел за команду 49 матчей, в которых забил один гол. Ранее он уже играл в России за ЦСКА и «Ростов», который на тот момент возглавлял нынешний тренер «Динамо» Валерий Карпин. При этом за сборную Казахстана Зайнутдинов провел 42 матча и отметился рекордными 14 голами.

Ранее стало известно, что португальский футболист Жедсон Фернандеш перейдет из «Бешикташа» в московский «Спартак». Стоимость трансфера составит рекордные для российского клуба €20 млн (более 1,8 млрд рублей), еще €5 млн (466,7 млн рублей) предусмотрено в качестве бонусов.

При этом получать Фернандеш будет около €3,5 млн (280 млн рублей) в год. Это сделает его самым высокооплачиваемым игроком «Спартака».

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