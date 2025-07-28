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28 июля 2025 в 13:41

Утечки газа на месте обрушения дома в Астрахани нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В пятиэтажном доме в Астрахани, где обрушился подъезд, не фиксируют утечку газа, сообщили ТАСС в пресс-службе главы Астраханской области. В результате ЧП пострадали три человека, поиск людей под завалами продолжается.

Спасатели проверяют разрушения объекта с газоанализаторами, которые не фиксируют утечку, — добавили там.

На месте продолжают работать экстренные службы. По данным МЧС России, группировка специалистов увеличена до 96 человек, техники — до 28 единиц. Для жильцов открыт пункт временного размещения, с ними работают психологи МЧС России. МЧС также опубликовало кадры с места происшествия. На них видны завалы, которые разбирают вручную.

До этого появилась информация, что дом еще в прошлом году был официально признан аварийным. Он был построен в 1962 году. При этом расселение жильцов так и не было организовано.

Тем временем прокуратура организовала проверку. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора области Ростислав Гладышев. Также ситуацию с обрушением проверяет региональный Следственный комитет.

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