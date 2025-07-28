Шесть студентов захлебнулись в резервуаре на горно-обогатительном комбинате WP: шесть китайских студентов погибли во время практики на комбинате

Шесть студентов-практикантов захлебнулись в резервуарах с рудной пульпой во время практики на горно-обогатительном комбинате, сообщает Washington Post. Трагедия произошла на заводе China National Gold Group.

Незадолго до инцидента практиканты из Северо-Восточного университета в Шэньяне осматривали флотационную машину с рудной пульпой. Студенты изучали, как проходит обогащение полезных ископаемых. Внезапно под ними провалилась решетка, и все шесть человек упали в резервуар с пульпой, его глубина составила десять метров.

На трагедию немедленно отреагировали экстренные службы, однако им не удалось спасти ни одного студента. По сообщению издания, из-за несчастного случая также пострадал сопровождающий группу преподаватель, он получил травмы.

В компании China National Gold Group заявили, что «приложили все усилия для спасения». При этом университет отказался давать комментарии по данному инциденту.

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