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28 июля 2025 в 18:42

Шесть студентов захлебнулись в резервуаре на горно-обогатительном комбинате

WP: шесть китайских студентов погибли во время практики на комбинате

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Шесть студентов-практикантов захлебнулись в резервуарах с рудной пульпой во время практики на горно-обогатительном комбинате, сообщает Washington Post. Трагедия произошла на заводе China National Gold Group.

Незадолго до инцидента практиканты из Северо-Восточного университета в Шэньяне осматривали флотационную машину с рудной пульпой. Студенты изучали, как проходит обогащение полезных ископаемых. Внезапно под ними провалилась решетка, и все шесть человек упали в резервуар с пульпой, его глубина составила десять метров.

На трагедию немедленно отреагировали экстренные службы, однако им не удалось спасти ни одного студента. По сообщению издания, из-за несчастного случая также пострадал сопровождающий группу преподаватель, он получил травмы.

В компании China National Gold Group заявили, что «приложили все усилия для спасения». При этом университет отказался давать комментарии по данному инциденту.

Ранее в Китае казнили актера и певца Чжана Ияна, его обвиняли в убийстве 16-летней возлюбленной. Пара начала встречаться в сентябре 2021 года. Однако, когда девушка предлагала расстаться, артист отказывал ей и угрожал самоубийством. В итоге в феврале 2022-го он заманил девушку и ударил несколько раз ножом в шею.

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