Мужчина убил соседа из-за замечания о громкой музыке Жителя Подмосковья будут судить за убийство соседа из-за ссоры по поводу шума

Житель Московской области обвиняется в убийстве соседа из-за замечания о слишком громкой музыке по ночам, сообщили в региональной прокуратуре. Инцидент произошел еще в марте этого года в Химках. Возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что жертва неоднократно делала замечания соседу о нарушении режима тишины. После очередного ночного конфликта обвиняемый, который в тот момент, по версии следствия, был пьяным, схватил нож и нанес соседу удар в грудь. От ранения мужчина умер на месте. А нападавшего арестовал суд, 35-летний обвиняемый признал свою вину.

Ранее в Санкт-Петербурге 59-летняя женщина, ранее судимая за занятие проституцией, попыталась заказать убийство своей 67-летней соседки по коммунальной квартире. Конфликт между женщинами длился долгое время, доходя до драк. Накопив 70 тысяч рублей, заказчица предложила деньги мужчине, который просил милостыню у монастыря, но тот сообщил о плане в полицию.

До этого житель Ялты был приговорен к 15 годам колонии строгого режима за убийство соседа путем поджога, совершенное в апреле 2024 года. Мужчина убил соседа после того, как он сделал ему замечание из-за шума на участке.