В Москве арестовали таксиста, который изнасиловал пассажирку

В Тверском районе Москвы водителя такси заключили под стражу, сообщили в Telegram-канале Главного следственного управления Следственного комитета России. Его обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении пассажирки.

Согласно материалам дела, 24 июля 2025 года в Москве, в Угловом переулке, обвиняемый, сидя в машине, надругался над девушкой, говорится в сообщении. Мужчина задержан, ему было предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Уголовное дело находится в стадии расследования.

Ранее в Калужской области девяти- и 11-летний подростки-мигранты совершили насилие над четырехлетней девочкой на детской площадке. Ее отец, сидя на скамейке, отвлекся на шум и потерял контроль над ситуацией. Подростки заманили девочку в помещение для сушки белья и надругались над ней. местная жительница рассказала, что в селе проживает множество мигрантов с семьями. Как правило, в таких семьях только отцы знают русский язык, матери и дети его не знают.