Россия официально потребовала от сирийских властей усилить меры защиты православных святынь на территории страны, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Его выступление в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций было связано с недавним терактом в Дамаске, где погибли более 20 человек. Трансляция заседания ведется на сайте ООН.

Теракт 22 июня в храме Антиохийской православной церкви пророка Божия Илии на востоке Дамаска, жертвами которого стали более 20 человек и десятки раненых сирийцев, заслуживает самого решительного осуждения. Призываем сирийские власти активизировать усилия по борьбе с террористической угрозой и обеспечить должную защиту православных святынь, — сказал Полянский.

Дипломат подчеркнул, что уровень террористической угрозы в Сирии остается высоким. По его словам, все виновные в данном преступлении должны быть привлечены к ответственности.

Инцидент произошел в июне, когда смертник проник в церковь, открыл огонь по прихожанам и активировал взрывное устройство. Согласно данным сирийского МВД, помимо по меньшей мере 20 погибших, еще 52 человека получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Белом доме обеспокоены недавними израильскими авиаударами по Сирии. Действия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху назвали деструктивными. По данным источников, эти обстрелы, совершенные после достигнутого США перемирия, резко усилили в Вашингтоне недовольство политикой главы израильского кабмина. Американские чиновники открыто критикуют премьера, заявляя, что он «неуправляем» и его действия угрожают планам Соединенных Штатов в регионе.