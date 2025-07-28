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28 июля 2025 в 18:54

Россия призвала одну страну защитить православные святыни от террористов

Полянский: Сирия должна усилить охрану православных храмов от террористов

Фото: Moawia Atrash/dpa/Global Look Press

Россия официально потребовала от сирийских властей усилить меры защиты православных святынь на территории страны, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Его выступление в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций было связано с недавним терактом в Дамаске, где погибли более 20 человек. Трансляция заседания ведется на сайте ООН.

Теракт 22 июня в храме Антиохийской православной церкви пророка Божия Илии на востоке Дамаска, жертвами которого стали более 20 человек и десятки раненых сирийцев, заслуживает самого решительного осуждения. Призываем сирийские власти активизировать усилия по борьбе с террористической угрозой и обеспечить должную защиту православных святынь, — сказал Полянский.

Дипломат подчеркнул, что уровень террористической угрозы в Сирии остается высоким. По его словам, все виновные в данном преступлении должны быть привлечены к ответственности.

Инцидент произошел в июне, когда смертник проник в церковь, открыл огонь по прихожанам и активировал взрывное устройство. Согласно данным сирийского МВД, помимо по меньшей мере 20 погибших, еще 52 человека получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Белом доме обеспокоены недавними израильскими авиаударами по Сирии. Действия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху назвали деструктивными. По данным источников, эти обстрелы, совершенные после достигнутого США перемирия, резко усилили в Вашингтоне недовольство политикой главы израильского кабмина. Американские чиновники открыто критикуют премьера, заявляя, что он «неуправляем» и его действия угрожают планам Соединенных Штатов в регионе.

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