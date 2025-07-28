МЧС опубликовало видео с места ЧП в Астрахани МЧС показало разбор завалов после обрушения дома в Астрахани

Спасатели работают на месте обрушения жилого дома в Астрахани, сообщает пресс-служба МЧС России. На опубликованных кадрах видны завалы, которые разбирают вручную, чтобы найти возможных пострадавших. Также спасатели завершают проверку квартир в соседних подъездах и эвакуацию жителей.

Обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи. К ликвидации последствий обрушения привлечены более 85 специалистов и 32 единицы техники, — добавили в МЧС.

Ранее в МЧС сообщили, что причиной обрушения мог стать взрыв газа. Дом, в котором произошло обрушение, построен в 1962 году. У него три подъезда. В здании также находятся ветеринарная клиника и спортивный клуб.

До этого появилась информация, что при взрыве бытового газа в многоэтажном жилом доме в Саратове разрушились почти 40 квартир. Здание состоит из пяти подъездов и насчитывает 194 квартиры, где проживало около 600 человек. Инцидент произошел 25 июля, жертвами взрыва стали семь человек, еще 18 человек пострадали. Семьи погибших получат финансовую поддержку в размере 1 млн рублей, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.