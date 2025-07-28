В мессенджере Telegram произошел сбой

Россияне жалуются на сбой в работе мессенджера Telegram. По данным сервиса Downdetector, проблемы наблюдаются с оповещениями, не загружаются медиафайлы, также затруднительно работать с сервисом со смартфона и компьютера.

Общее количество жалоб превышает 1,7 тысячи. Большинство поступают из Севастополя — 13%, Самарской области — 7% и Москвы — 5%. Причины произошедшего пока неизвестны.

Также массовый сбой произошел в работе портала «Госуслуги». Пользователи сообщают о проблемах как с сайтом, так и с мобильным приложением. Также россияне испытывают трудности со входом в личный кабинет.

Утром 28 июля на Урале были зафиксированы массовые сбои в работе мобильного интернета. На проблемы со связью жаловались пользователи из Екатеринбурга, Челябинска, Новоуральска и других крупных городов. Они не могли открыть приложения для получения заказов, а также оплатить покупки по QR-коду в магазинах. Многие пользователи не могут вызвать такси или заказать доставку.

До этого жители Красноярска и Ижевска сообщили об отсутствии мобильного интернета у всех операторов связи. В Красноярске это объяснили ограничениями, которые были введены в целях безопасности.