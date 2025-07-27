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27 июля 2025 в 16:45

Жители Красноярска и Ижевска сутки находятся без связи

Жители Красноярска и Ижевска жалуются на отсутствие мобильного интернета

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жители Красноярска и Ижевска сообщают об отсутствии мобильного интернета у всех операторов связи, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Проблемы с доступом в Сеть начались 26 июля и продолжаются до сих пор.

В связи с ограничениями доступа к интернету цены на услуги такси в городах увеличились в пять раз, а также возникли проблемы с оплатой покупок с помощью банковских карт в торговых точках, говорится в сообщении.

В Удмуртской Республике проблемы с доступом к интернету объяснили тем, что существует угроза атаки БПЛА. В Красноярске отключение связи также объясняют ограничениями, которые были введены в целях безопасности.

Ранее сообщалось, что массовые сбои работы мобильного интернета наблюдаются у абонентов МТС, T2, Yota и «Билайна». За прошедшие 24 часа было получено более 13 тысяч обращений от пользователей из различных субъектов Российской Федерации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что временные проблемы с мобильным интернетом на территории всей страны являются обоснованными.

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