Жители Красноярска и Ижевска сутки находятся без связи Жители Красноярска и Ижевска жалуются на отсутствие мобильного интернета

Жители Красноярска и Ижевска сообщают об отсутствии мобильного интернета у всех операторов связи, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Проблемы с доступом в Сеть начались 26 июля и продолжаются до сих пор.

В связи с ограничениями доступа к интернету цены на услуги такси в городах увеличились в пять раз, а также возникли проблемы с оплатой покупок с помощью банковских карт в торговых точках, говорится в сообщении.

В Удмуртской Республике проблемы с доступом к интернету объяснили тем, что существует угроза атаки БПЛА. В Красноярске отключение связи также объясняют ограничениями, которые были введены в целях безопасности.

Ранее сообщалось, что массовые сбои работы мобильного интернета наблюдаются у абонентов МТС, T2, Yota и «Билайна». За прошедшие 24 часа было получено более 13 тысяч обращений от пользователей из различных субъектов Российской Федерации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что временные проблемы с мобильным интернетом на территории всей страны являются обоснованными.