Матвиенко назвала приоритетом укрепление связей РФ с Африкой

Укрепление партнерских отношений со странами Африки, включая межпарламентское взаимодействие, остается одним из важнейших направлений внешней политики России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В ходе встречи со спикером Национальной ассамблеи ЮАР Анджелой Дидизой она также подчеркнула успешное развитие российско-южноафриканских отношений, основанных на уважении и равноправии. Стороны обсудили отношения в преддверии VI Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве.

В целом укрепление связей со странами Африки, в том числе по парламентской линии, является одним из наших приоритетов, — подчеркнула Матвиенко.

Анджела Дидиза в свою очередь высоко оценила значение партнерства с Россией. Она напомнила о вкладе, который РФ внесла в обеспечение свободы и независимости ЮАР.

Матвиенко выступит на VI Всемирной конференции спикеров парламентов. Основная тема дискуссии — «Мир в смятении: парламентское сотрудничество и многосторонний подход к решению проблем во имя мира, справедливости и процветания каждого». Также она примет участие в 15-м саммите женщин — председателей парламентов.