Россиян призвали отказаться в жару от популярного напитка

В жару организм теряет влагу и электролиты, поэтому восполнять их лучше всего с помощью обычной питьевой воды, сообщил диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru. По его словам, газированная вода тоже хорошо утоляет жажду, но увлекаться ею не стоит.

Газированная вода лучше утоляет жажду, но она может раздражать слизистую желудочно-кишечного тракта, если там есть воспалительные процессы, если там есть какие-то патологические истории, типа гастритов, язв и так далее, то это может дать нехорошее осложнение. Поэтому лучше, конечно, брать обычную водичку, — пояснил специалист.

Врач добавил, что для поддержания водно-солевого баланса в жару полезно добавлять в рацион около 200–300 мл минеральной воды в день. Кроме того, температура воды тоже имеет значение. По словам Полякова, оптимально пить охлажденную воду (около 4–5 градусов), потому что она имеет приятный вкус и быстрее усваивается.

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