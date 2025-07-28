Россиян призвали отказаться в жару от популярного напитка

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28 июля 2025 в 18:59

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Врач Поляков: в жару не стоит пить газированную воду

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В жару организм теряет влагу и электролиты, поэтому восполнять их лучше всего с помощью обычной питьевой воды, сообщил диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru. По его словам, газированная вода тоже хорошо утоляет жажду, но увлекаться ею не стоит.

Газированная вода лучше утоляет жажду, но она может раздражать слизистую желудочно-кишечного тракта, если там есть воспалительные процессы, если там есть какие-то патологические истории, типа гастритов, язв и так далее, то это может дать нехорошее осложнение. Поэтому лучше, конечно, брать обычную водичку, — пояснил специалист.

Врач добавил, что для поддержания водно-солевого баланса в жару полезно добавлять в рацион около 200–300 мл минеральной воды в день. Кроме того, температура воды тоже имеет значение. По словам Полякова, оптимально пить охлажденную воду (около 4–5 градусов), потому что она имеет приятный вкус и быстрее усваивается.

Ранее академик РАН Виктор Тутельян заявил, что не стоит часто и в больших количествах употреблять протеиновые батончики. По его словам, важно контролировать количество съеденного, чтобы не набрать лишний вес.

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