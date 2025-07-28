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28 июля 2025 в 18:55

Российским нефтяникам запретили экспорт бензина

В России ограничили экспорт бензина для производителей до 31 августа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правительство России приняло решение до 31 августа 2025 года ограничить экспорт бензина для производителей нефтепродуктов. Как сообщили в пресс-службе кабмина, соответствующее постановление уже подписано.

Правительство распространило действующие до 31 августа 2025 года включительно ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов, — подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что временный запрет на экспорт бензина призван сохранить стабильность ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных работ. До этого решение распространялось только на непроизводителей — трейдеров, нефтебазы и организации с производственной мощностью менее 1 млн тонн топлива в год.

Ранее сообщалось, что до конца 2025 года бензин в рознице может подорожать еще примерно на 4%. Как подчеркнул портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин, цены на топливо будут расти примерно на уровне общей инфляции. С начала года стоимость литра бензина марки АИ-95 увеличилась на 4,2%, напомнил он.

До этого Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина. По данным аналитиков, среднемесячной зарплаты россиянам хватает на покупку 1360 литров бензина АИ-95. Лидером рейтинга стал Люксембург, где жители могут позволить себе более 2,8 тысячи литров топлива.

бензин
экспорт
Россия
нефтепродукты
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