Аналитик дал прогноз по ценам на бензин до конца 2025 года Аналитик Скрябин: до конца года бензин на АЗС может подорожать еще на 4%

До конца года бензин в рознице может подорожать еще примерно на 4%, заявил NEWS.ru портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. Аналитик пояснил, что цены на топливо будут расти примерно на уровне общей инфляции. С начала года стоимость литра бензина марки АИ-95 увеличилась на 4,2%, напомнил он.

Цены на топливо в рознице будут расти примерно на уровне инфляции. С начала года цены на бензин марки АИ-95 выросли на 4,2%. Думаю, до конца года можно ожидать еще примерно столько же, — сказал Скрябин.

По его словам, топливо является социально значимым товаром, и у государства есть все возможности для ограничения темпов роста его стоимости. При этом аналитик допустил, что доступность бензина будет повышаться, так как темпы роста номинальной зарплаты превышают и инфляцию, и рост цен на топливо АЗС.

Ранее стало известно, что Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина. По данным аналитиков, среднемесячной зарплаты россиянам хватает на покупку 1360 литров бензина АИ-95. Лидером рейтинга стал Люксембург, где жители могут позволить себе более 2,8 тысячи литров бензина благодаря высоким зарплатам и относительно низким ценам на топливо.