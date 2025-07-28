Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 17:44

Аналитик дал прогноз по ценам на бензин до конца 2025 года

Аналитик Скрябин: до конца года бензин на АЗС может подорожать еще на 4%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

До конца года бензин в рознице может подорожать еще примерно на 4%, заявил NEWS.ru портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. Аналитик пояснил, что цены на топливо будут расти примерно на уровне общей инфляции. С начала года стоимость литра бензина марки АИ-95 увеличилась на 4,2%, напомнил он.

Цены на топливо в рознице будут расти примерно на уровне инфляции. С начала года цены на бензин марки АИ-95 выросли на 4,2%. Думаю, до конца года можно ожидать еще примерно столько же, — сказал Скрябин.

По его словам, топливо является социально значимым товаром, и у государства есть все возможности для ограничения темпов роста его стоимости. При этом аналитик допустил, что доступность бензина будет повышаться, так как темпы роста номинальной зарплаты превышают и инфляцию, и рост цен на топливо АЗС.

Ранее стало известно, что Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина. По данным аналитиков, среднемесячной зарплаты россиянам хватает на покупку 1360 литров бензина АИ-95. Лидером рейтинга стал Люксембург, где жители могут позволить себе более 2,8 тысячи литров бензина благодаря высоким зарплатам и относительно низким ценам на топливо.

бензин
цены на бензин
топливо
инфляция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, что будет со стоимостью билетов на рейсы «Аэрофлота»
Евросоюз не сможет выполнить данное Трампу обещание о $600 млрд
Политолог назвал важный нюанс взлома «Аэрофлота»
Из московского ТЦ эвакуировали 150 человек из-за предмета с проводами
«Хакеры могут быть где угодно»: в РФ призвали к ответу на взлом «Аэрофлота»
Россиянам напомнили о смертельном вреде загара
В Госдуме призвали ответить на взлом «Аэрофлота»
Психиатр оценил обновленный список противопоказаний для вождения авто
Бизнесмен выкупил права на первый альбом Гуфа
Стало известно, сколько уголовных дел возбудила ФТС в 2025 году
Миколог назвал главный недостаток грибов в Московском регионе
Составлен список российских артистов, которые до сих пор спонсируют ВСУ
«Все мужики собрались»: в тайге 1,5 тысячи человек наказали педофила
Стало известно, чем может закончиться для Зеленского скандал с НАБУ
Не бойтесь промочить носы! Куда сходить в Москве в дождь
Лукашенко может в ближайшее время встретиться с Путиным
МИД Эстонии вызвал российского дипломата из-за нарушения морской границы
Один из самых дорогих игроков КХЛ перешел в «Металлург»
В Италии ушел из жизни культовый маэстро и автор хитов Челентано
Украинский «Ястреб» уничтожили одним ударом «Искандера»
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года
Общество

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.