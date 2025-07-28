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28 июля 2025 в 08:40

Россия вошла в топ-15 по доступности бензина в Европе

РИА Новости: Россия заняла 15-е место в рейтинге доступности бензина в Европе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина, сообщило РИА Новости по итогам проведенного исследования. По данным агентства, среднемесячной зарплаты россиянам хватает на покупку 1360 литров бензина АИ-95.

Лидером рейтинга стал Люксембург, где жители могут позволить себе более 2,8 тысячи литров бензина — благодаря высоким зарплатам и относительно низким ценам на топливо. В топ-5 вошли Великобритания (2,5 тысяч литров), а также Норвегия, Австрия и Ирландия, которые могут приобрести свыше 2,2 литра бензина.

Наихудшая ситуация сложилась в Молдавии — там на среднюю зарплату можно купить всего 546 литров, что в пять раз меньше, чем в Люксембурге, и в 2,5 раза меньше, чем в России. В числе аутсайдеров также Румыния, Латвия, Словакия, Венгрия и Хорватия — жители этих стран могут позволить себе менее 800 литров бензина.

Отдельно отмечается, что в первой половине 2025 года в большинстве европейских стран цены на бензин снижались. Исключением стали Россия, Беларусь и Казахстан, где рост цен был связан с инфляционными процессами.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил на нефтяном саммите в Татарстане, что правительство при необходимости может полностью запретить экспорт бензина, в том числе для производителей. По его словам, в ближайшие дни ведомства рассмотрят ситуацию на рынке, чтобы оценить необходимость меры.

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