27 августа 2025 в 20:06

ФССП подала иск к Ходорковскому и Лебедеву

В суд Москвы поступил иск к Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В суд Москвы поступил иск Федеральной службы судебных приставов (ФССП) к Михаилу Ходорковскому (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Платону Лебедеву с требованием о взыскании имущества, передает ТАСС. Иск касается взыскания имущества, принадлежащего должникам и находящегося у третьих лиц.

В Мещанский районный суд города Москвы поступил иск начальника отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов к Ходорковскому М. Б., Лебедеву П. Л., Дубову В. М. об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, — проинформировали в суде.

Заявитель ходатайствует о передаче в государственную собственность земельного участка, который, по его утверждению, принадлежит Владимиру Дубову, но на самом деле находится в собственности Михаила Ходорковского. Вопрос о принятии иска к рассмотрению пока остается открытым.

Ранее мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал видеостриминговый сервис Twitch на 61 млн рублей за нарушение правил интернет-деятельности. Организация признана виновной по статье 13.49 КоАП РФ за несоблюдение требований законодательства для иностранных лиц в России.

До этого писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заочно арестовали в Москве по уголовному делу о публичном распространении ложной информации о Вооруженных силах России.

