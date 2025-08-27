ФССП подала иск к Ходорковскому и Лебедеву В суд Москвы поступил иск к Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву

В суд Москвы поступил иск Федеральной службы судебных приставов (ФССП) к Михаилу Ходорковскому (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Платону Лебедеву с требованием о взыскании имущества, передает ТАСС. Иск касается взыскания имущества, принадлежащего должникам и находящегося у третьих лиц.

В Мещанский районный суд города Москвы поступил иск начальника отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов к Ходорковскому М. Б., Лебедеву П. Л., Дубову В. М. об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, — проинформировали в суде.

Заявитель ходатайствует о передаче в государственную собственность земельного участка, который, по его утверждению, принадлежит Владимиру Дубову, но на самом деле находится в собственности Михаила Ходорковского. Вопрос о принятии иска к рассмотрению пока остается открытым.

