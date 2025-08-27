День знаний — 2025
27 августа 2025 в 16:42

Российский суд назначил Twitch многомиллионный штраф

Суд в Москве оштрафовал Twitch на 61 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мировой судья в Москве оштрафовал видеостриминговый сервис Twitch на более чем 61 млн рублей, сообщает пресс-служба Таганского суда. Сервис наказан за нарушение правил деятельности в интернете.

Столичный суд признал Твитч Интерактив Инк. (Twitch Interactive, Inc.) виновным в совершении административного правонарушения, — говорится в сообщении.

Компания признана виновной в неисполнении предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России обязанностей (ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ). Штраф составил 61 747 992 рубля 60 копеек.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора заявили, что платформа Twitch оштрафована в России на общую сумму 69,7 млн рублей. Владельцы соцсети их не выплатили, уклоняясь от обязательств. При этом платформа самостоятельно удалила около 1,7 тысячи страниц с противоправным контентом. В Роскомнадзоре добавили, что с 2022 года к компании применяют меры из-за несоблюдения «Закона о приземлении».

До этого Таганский районный суд Москвы оштрафовал Twitch на 13 млн рублей. Компанию признали виновной в нарушении российского законодательства в области персональных данных (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ).

