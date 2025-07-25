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25 июля 2025 в 20:11

Раскрываем идеальный рецепт холодного свекольника!

Раскрываем идеальный рецепт холодного свекольника! Раскрываем идеальный рецепт холодного свекольника! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жарким днем нет ничего лучше ледяного свекольника! Этот яркий суп — классика русской кухни. Начните с отваривания средней свеклы до мягкости в подсоленной воде. Остудите, очистите и натрите на крупной терке, сохранив ароматный отвар. В глубокой миске соедините натертую свеклу с ее отваром. Добавьте мелко нарезанный отварной картофель, свежий огурец соломкой, горсть нарубленного зеленого лука и укропа. Влейте холодный квас (лучше хлебный) или смесь кваса с охлажденной кипяченой водой — до желаемой густоты. Заправьте суп солью и сахаром по вкусу, каплей уксуса или лимонного сока для пикантности. Тщательно перемешайте. Ключевой шаг — дать свекольнику настояться в холодильнике минимум 2 часа, лучше дольше, чтобы вкусы волшебным образом соединились. Подавайте ледяным, добавив в тарелку ложку густой сметаны и посыпав свежей зеленью.

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лето
Оксана Головина
О. Головина
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