Раскрываем идеальный рецепт холодного свекольника!

Жарким днем нет ничего лучше ледяного свекольника! Этот яркий суп — классика русской кухни. Начните с отваривания средней свеклы до мягкости в подсоленной воде. Остудите, очистите и натрите на крупной терке, сохранив ароматный отвар. В глубокой миске соедините натертую свеклу с ее отваром. Добавьте мелко нарезанный отварной картофель, свежий огурец соломкой, горсть нарубленного зеленого лука и укропа. Влейте холодный квас (лучше хлебный) или смесь кваса с охлажденной кипяченой водой — до желаемой густоты. Заправьте суп солью и сахаром по вкусу, каплей уксуса или лимонного сока для пикантности. Тщательно перемешайте. Ключевой шаг — дать свекольнику настояться в холодильнике минимум 2 часа, лучше дольше, чтобы вкусы волшебным образом соединились. Подавайте ледяным, добавив в тарелку ложку густой сметаны и посыпав свежей зеленью.