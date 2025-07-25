В Индии глава нефтяной компании решился на неожиданный шаг из-за санкций ЕС

Руководитель нефтеперерабатывающего предприятия из Индии Nayara Energy, акционером которого является «Роснефть», Алессандро де Доридес принял решение об отставке после того, как ЕС принял 18-й пакет антироссийских санкций, пишет Reuters. Его на этом посту сменит Сергей Денисов, работающий в компании с 2017 года.

По словам источников, Nayara, базирующаяся в Мумбаи, назначила ветерана компании Сергея Денисова исполнительным директором вместо Алессандро де Доридеса. По их словам, решение о назначении Денисова было принято на заседании совета директоров в среду, — говорится в материале.

Ранее журналисты сообщили, что руководством Еврокомиссии было возбуждено дело против Польши, причиной чего стало невыполнение Варшавой запрета ЕС на обход антироссийских санкций. Кроме того, в ЕК обвинили в этом еще 18 государств. Если они не выполнят соответствующие требования, то дело будет передано в суд Евросоюза.

Кроме того, американский сенатор Линдси Грэм заявил о поддержке президентом США Дональдом Трампом инициативы о введении новых ограничений против России. По его словам, американский лидер готов к «движению вперед».