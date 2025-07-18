Стало известно, как ежедневная ходьба влияет на психическое здоровье Доктор Перони заявил, что ежедневная ходьба может снизить риск депрессии

Согласно новому исследованию, ежедневная ходьба может снизить риск развития депрессии у взрослых, пишет Мойка78 со ссылкой на доктора Бруно Биццозеро Перони. Для поддержания ментального здоровья важно проходить не менее семи тысяч шагов в день.

Ежедневный подсчет шагов может стать важной стратегией для населения в целом, направленной на повышение физической активности и профилактику депрессии, — подчеркнул Перони.

Как выяснилось, каждые дополнительные тысяча шагов в день снижают риск развития этого расстройства на 9%. Этот положительный эффект от ходьбы одинаков для всех полов и возрастов.

Психиатр Артем Гилев ранее заявил, что повышение температуры тела и физическое недомогание могут наблюдаться при скрытой или маскированной депрессии. Кроме того, на это расстройство нередко указывают головная боль и хронический дискомфорт в теле.