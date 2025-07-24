Врач предупредила о самых аллергенных продуктах

Бананы, молоко, яйца, соя и орехи считаются одними из самых аллергенных продуктов, заявила «Радио 1» диетолог Елена Соломатина. В этот список она также включила рыбу и морепродукты.

Еще некоторые страны включают кунжут, горчицу, сельдерей. Но перечислять можно бесконечно, здесь важно, что истинная аллергия зависит от иммунной системы и включает или не включает выработку антител. От этого зависит состояние организма в целом, — подчеркнула Соломатина.

Аллергические реакции во многом зависят от генетического фактора. Все процессы в организме, включая внутреннюю микрофлору, являются естественным результатом эволюционного развития, заключила врач.

Иммунолог Надежда Логина ранее заявила, что аллергия на лекарства зачастую проявляется в виде зуда, жжения, сыпи и покраснения на коже. Подобные симптомы наблюдаются в 50–70% случаев.