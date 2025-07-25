«Наступление северной клешни»: военкор раскрыл обстановку в Красноармейске

Обстановка для украинской армии в районе Красноармейска в ДНР резко ухудшается, сообщил военкор Борис Рожин в Telegram-канале. По его словам, несмотря на все усилия, ВСУ не удается остановить российское наступление. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Противник сообщает о резком ухудшении ситуации в Красноармейске, Димитрове и к северу от Красноармейской агломерации. Несмотря на все усилия, остановить наступление северной клешни ВС РФ не удается, — написал Рожин.

Военкор отметил, что после потери населенного пункта Новоэкономическое положение ВСУ только ухудшилось, что в совокупности с прорывом российских диверсионных групп, ведет к дезорганизации обороны Красноармейска. Рожин подчеркнул, что о полном ее распаде говорить рано, но кризисные тенденции только растут.

Оперативного окружения пока нет, но при дальнейшем продвижении северной клешни, зона действия дронов ВС РФ будет неуклонно наползать на две ключевые для ВСУ дороги уходящие на северо-запад из агломерации, — уточнил он.

Ранее чешские СМИ писали, что российские войска усилили натиск на город Красноармейск (украинское название — Покровск). По информации журналистов, ВС России намерены обойти населенный пункт с флангов, перерезать снабжение, а после взять его под контроль. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.