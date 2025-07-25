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25 июля 2025 в 20:51

Матвиенко рассказала Путину о разработке карты юного спортсмена

Валентина Матвиенко Валентина Матвиенко Фото: council.gov.ru

Сенаторы совместно с Министерством спорта РФ рассматривают инициативу по введению в стране карты юного спортсмена, передает заявление председателя Совфеда Валентины Матвиенко сайт Кремля. В ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным она отметила, что такой сертификат мог бы распространяться на спортивные секции.

По итогам «правительственного часа» с министром спорта [Михаилом Дегтяревым] сенаторы предложили ввести для определенного возраста, для детей, сертификат, который бы действовал на спортивные секции, — так называемая карта юного спортсмена, — сказала Матвиенко.

Ранее председатель Совфеда заявила, что в каждом государственном ведомстве был сформирован «демографический спецназ». «Семейноцентричность» стала общенациональным приоритетом, подчеркнула Матвиенко. Бизнес, высшие учебные заведения и институты гражданского общества начали ориентироваться на демографическую повестку, добавила она.

Кроме того, Матвиенко назвала недостоверной информацию о количестве якобы вывезенных Россией с Украины детей, распространяемую Киевом. По ее словам, их эвакуируют из зон боевых действий, чтобы не подвергать опасности.

Валентина Матвиенко
Владимир Путин
минспорта
Совфед
спортсмены
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