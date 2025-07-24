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24 июля 2025 в 12:56

Матвиенко заявила о создании «демографического спецназа»

Матвиенко: в каждом министерстве удалось создать демографический спецназ

Валентина Матвиенко Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В каждом российском федеральном министерстве и ведомстве удалось создать «демографический спецназ», заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, «семейноцентричность» стала общегосударственной задачей, передает ТАСС.

Сегодня в каждом министерстве и ведомстве, если вы позвоните, вам назовут фамилию заместителя министра, в компетенцию которого входят вопросы демографии. Я уже говорила, такой «демографический спецназ» создан в каждом министерстве, ведомстве, правительстве, — поделилась Матвиенко.

Она добавила, что демографическая ориентированность охватила бизнес, высшие учебные заведения, институты гражданского общества и другие сообщества. По ее мнению, только при такой многовекторной работе можно рассчитывать на возвращение традиционных семейных ценностей в Россию.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что меры поддержки повышения рождаемости в России к настоящему времени являются недостаточными. По словам главы государства, этот факт следует признать. Лидер отметил, что основой является единая система поддержки рождаемости, которая охватывает собой период от беременности женщины и до 17-летия ребенка.

Россия
Совет Федерации
Валентина Матвиенко
демография
спецназ
министерства
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