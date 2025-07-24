Матвиенко упрекнула Киев на тему якобы вывезенных с Украины детей

Данные Киева о числе якобы вывезенных Россией с Украины детей недостоверна, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, которые передает ТАСС, ребят вывозят из зоны боевых действий, чтобы не подвергать их опасности и риску.

Информация Украины абсолютно не соответствует действительности, [в том числе] о количестве якобы вывезенных детей. <....> Ведется постоянная работа, как только появляются законные представители детей, или родственники, или родители, незамедлительно ведутся переговоры, и эти дети возвращаются, — подчеркнула она.

В то же время спикер верхней палаты парламента уточнила, что судьба некоторых российских детей, находящихся на Украине и в странах ЕС, непонятна. Москва уже поставила вопрос об их возвращении на родину.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Россия завершила работу с полным списком из 339 украинских детей, который был передан Москве во время прошлого раунда переговоров в Стамбуле. По его словам, по каждому имени и фамилии проведена тщательная проверка, часть детей уже вернулась.