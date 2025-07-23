Россия закончила работу по списку украинских детей

Россия завершила работу с полным списком из 339 украинских детей, который был передан во время прошлого раунда переговоров, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. Он подчеркнул, что по каждому имени и фамилии проведена тщательная проверка, передает ТАСС.

Что касается десятков тысяч детей, якобы вывезенных с Украины. Весь полный список из 339 украинских детей нами за это время, всего 339, я подчеркну, нами за это время полностью проработан — по каждому имени, по каждой фамилии. Часть детей уже возвращена обратно на Украину. По остальным идет работа, — рассказал политик.

Ранее он подчеркнул, что Москва готова обменять военных ВСУ и другие категории лиц на жителей Курской области. Порядка 30 человек, которые проживали в регионе, удерживаются Украиной, из-за чего так и не вернулись в Россию, констатировал глава делегации, причем неясно, почему такая ситуация вообще возникла.

Также Мединский отметил, что Россия предложила Украине создать для работы онлайн три группы по политическим, военным и гуманитарным вопросам. Киев согласился обдумать эту идею, добавил он.