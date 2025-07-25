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25 июля 2025 в 20:57

Главу наркобанды принудительно депортируют в Россию

Таиланд депортирует в Россию обвиняемого в наркоторговле преступника

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Обвиняемый в создании преступного сообщества и попытке продажи наркотиков в особо крупном размере Игорь Выговский будет депортирован в Россию из Таиланда, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Он находился в международном розыске и был задержан в Бангкоке за нарушение миграционного режима.

По инициативе Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Королевства Таиланд депортируют гражданина России Игоря Выговского, обвиняемого по ч. 1 ст. 210 УК РФ, <...> ч. 3 ст. 30, ч.ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ, — говорится в сообщении.

По данным следствия, с декабря 2021 по май 2022 Выговский руководил наркогруппировкой в Ульяновской и Самарской областях. Он создал интернет-магазин в Telegram с ботом для автоматического оформления заказов. Восемь участников группировки уже осуждены на сроки от 6 до 8 лет. Сам Выговский скрылся и был объявлен в международный розыск в апреле 2025 года. Позже стало известно о его задержании в Бангкоке и заключении под стражу.

Ранее следственные органы Пермского края раскрыли убийство 63-летнего пермяка, совершенное в 2001 году 15-летним подростком. Преступление произошло после ссоры во время распития спиртного у пострадавшего дома. Подозреваемый, уже отбывающий наказание по другому делу, дал признательные показания.

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Россия
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