СК России раскрыл преступление многолетней давности

Убийство жителя Перми раскрыли спустя 24 года, сообщает perm.aif.ru со ссылкой на СУ СКР по Пермскому краю. Отмечается, что тогда его совершил 15-летний подросток. Преступник уже отбывает наказание по другому делу.

Оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России по Пермскому краю прибыли в Омскую область и при содействии сотрудников областного Управления ФСИН получили признательные показания подозреваемого, — рассказали в краевой полиции.

Преступление произошло осенью 2001 года в Перми. 63-летний местный житель в электричке познакомился с тремя подростками и взрослым, которые ехали из Кургана в Москву. Пермяк пригласил компанию к себе домой, где они начали распивать спиртные напитки. Между собутыльниками случилась ссора, и подросток зарезал хозяина.

Ранее в Норильске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 11-летней девочки в 2006 году. Сначала оперативники нашли по фотороботу, составленному с участием очевидца, знакомую подозреваемого, а после вышли и на самого фигуранта дела. Тот признал законность своего задержания и побывал на месте заброшенного дома в городе Канске, где было найдено тело девочки.