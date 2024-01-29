В Норильске раскрыли убийство 17-летней давности В Норильске задержанный мужчина признался в убийстве девочки в 2006 году

Фото: СК РФ

В Норильске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 11-летней девочки в 2006 году, сообщает пресс-служба СКР. Сначала оперативники нашли по фотороботу, составленному с участием очевидца, знакомую подозреваемого, а после вышли и на самого фигуранта дела. Тот признал законность своего задержания и побывал на месте заброшенного дома в городе Канске, где было найдено тело девочки.

С одним из свидетелей была проведена работа по активации памяти. Женщина пояснила, что видела в магазине пропавшую девочку с неизвестным мужчиной и женщиной. Со слов свидетеля был составлен фоторобот женщины и впоследствии установлено ее местонахождение. Она дала показания о том, что в числе ее знакомых был 42-летний житель Канска, — рассказали в СКР.

Мужчина признался, что 10 апреля 2006 года привел девочку в один из заброшенных домов в Канске, где задушил и спрятал тело в подвале. В ближайшее время ему предъявят обвинение по статье об убийстве малолетнего.

В декабре находившегося 19 лет в розыске члена волгоградской организованной преступной группы задержали в Саратове. Мужчина подозревается в двойном убийстве. В ходе допроса он сознался в преступлении. В Волгограде подозреваемый состоял в ОПГ некоего Владимира Кадина. В 2004 году возле одного из баров он из охотничьего ружья убил двух безработных и еще двоих ранил, после чего скрылся с места преступления и от правосудия.