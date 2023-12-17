Члена ОПГ задержали после 19 лет розыска за убийство В Саратове задержали члена ОПГ за двойное убийство, совершенное 19 лет назад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Находившегося 19 лет в розыске члена волгоградской организованной преступной группы (ОПГ) задержали в Саратове, сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что мужчина подозревается в двойном убийстве.

Как сообщает канал, все эти годы задержанный находился в международном розыске и был вынужден прятался на съемных квартирах в разных городах. В ходе допроса он сознался в преступлении.

В Волгограде подозреваемый состоял в ОПН некого Владимира Кадина. В 2004 году возле одного из баров он из охотничьего ружья убил двух безработных и еще двоих ранил, после чего скрылся с места преступления и от правосудия.

Ранее сотрудники полиции задержали лидера и участников организованной преступной группировки, причастных к убийству советника министра путей сообщения России в 2002 году. Члены ОПГ также совершили множество других преступлений, в том числе похитили и убили владельца московской коммерческой компании и его бухгалтера в том же году. В состав криминальной структуры, помимо гражданских, входили сотрудники органов внутренних дел, военные и бойцы спецназа.