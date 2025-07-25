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25 июля 2025 в 20:44

В Приморье рыбаки выловили тропического «единорога» и попали на видео

В Приморье рыбаки выловили рыбу-единорога, обитающую только в тропических морях

Фото: F. Hecker/blickwinkel/Global Look Press

Жители Приморского края выловили рыбу-единорога в бухте Анна, сообщил Telegram-канал Svodka25. Этот вид обитает только в тропических морях Индо-Тихоокеанской области, от Африки до Гавайев. Рыбаки предположили, что это фуга.

Рыба-единорог отличается вытянутым рогом на лбу и синими плавниками у жабр. Она питается водорослями и мелкими организмами, а в случае опасности может раздуваться, как классический фугу.

Ранее дельфинов заметили в Финском заливе примерно в 50 километрах от Санкт-Петербурга. По словам экспертов, это афалины, которых иногда можно встретить в восточной части Балтийского моря. Специалисты утверждают, что возвращение афалин в Финский залив может свидетельствовать об улучшении экологической ситуации в Балтийском море.

До этого сообщалось, что пляжи Туниса заполонили необычные синие медузы, из-за которых люди боятся купаться в море. Прикосновение этих живых существ может вызвать у человека сильный ожог, боль, тошноту, головокружение, повышение температуры и одышку. Как отмечают туристы, спасатели не обращают внимания на медуз, численность которых достигает 30 особей на один квадратный метр.

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