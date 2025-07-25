В Приморье рыбаки выловили тропического «единорога» и попали на видео В Приморье рыбаки выловили рыбу-единорога, обитающую только в тропических морях

Жители Приморского края выловили рыбу-единорога в бухте Анна, сообщил Telegram-канал Svodka25. Этот вид обитает только в тропических морях Индо-Тихоокеанской области, от Африки до Гавайев. Рыбаки предположили, что это фуга.

Рыба-единорог отличается вытянутым рогом на лбу и синими плавниками у жабр. Она питается водорослями и мелкими организмами, а в случае опасности может раздуваться, как классический фугу.

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