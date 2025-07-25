Куда сходить в Москве в выходные 26-27 июля: день ВМФ, шахматы и орган

Куда сходить в Москве на выходных 26 и 27 июля

Куда сходить в Москве в выходные 26-27 июля: день ВМФ, шахматы и орган

Изучили афишу Москвы на последний уикенд второго месяца лета. Рассказываем, где поиграть в шахматы с чемпионкой мира, послушать «поющие» статуи и познакомиться с купеческой столицей. В нашей традиционной рубрике расскажем, как занять активного ребенка, куда сходить с девушкой и где попробовать вьетнамские блюда.

Куда сходить в Москве 26 и 27 июля с девушкой: Булгаков, орган и «поющие» статуи

Советуем сходить самостоятельно или с девушкой на ВДНХ. Тут стартовал фестиваль «Вдохновение» — с уличными спектаклями, симфонической музыкой, премьерами и перформансами. Особое внимание привлекает проект «Опера статуй», где скульптуры «запоют» — музыку можно будет услышать у фонтанов и павильонов с помощью QR-кодов.

Хотите послушать орган? Отправляйтесь в музей-заповедник «Царицыно». Тут прозвучат как популярные композиции Иоганна Себастьяна Баха и Феликс Мендельсона, так и малоизвестные сочинения европейских композиторов XIX века.

Фанатам шахмат советуем на выходных сходить в Москве в сад «Эрмитаж». Тут запланирован Chess & Jazz — с живой музыкой, шахматным турниром и кинозоной. Можно будет сыграть с чемпионкой мира, лидером рейтинга ФИДЕ среди женщин Хоу Ифань и получить ее автограф.

Любителям культурного отдыха в Москве рекомендуем отправиться в Музей Москвы. Сходите на тематическую экскурсию о жизни купцов конца XIX — начала XX века. Как проводил досуг, строили дома и отдыхали Морозовы и Рябушинские и как они нарушали правили ради собственных капризов — обо всем этом и не только расскажут в музее.

Куда сходить в Москве с ребенком в выходные 26-27 июля: спорт, собаки и балеты

На этой неделе советуем сходить с ребенком в музей. Детей может заинтересовать экспозиция «Собаки датского двора» в Государственном Дарвиновском музее. Тут покажут более 40 старинных фарфоровых статуэток собак, изготовленных в Дании. В прошлом такие украшали особянки аристократов, в том числе членов Российского императорского дома.

Ваш ребенок любит спорт? Сходите с ним в Москве в парки. В субботу в парке «Фили» можно попробовать пройти полосу препятствий, а на следующий день — освоить командные игры на свежем воздухе. В это же время в сквере им. Судакова гостей ждут веселые соревнования: дети могут попрыгать в мешках, устроить бои подушками и побросать снаряды.

Хотите сходить в театр в Москве? С ребенком можно отправиться на «Алису в Зазеркалье» в Мастерскую Петра Фоменко. В РАМТе показывают волшебные сказки — балеты «Золушка» и «Щелкунчик». А Театр кошек Куклачева зовет на программу «Коты спасают мир».

Театр кошек Куклачева Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Куда сходить в Москве в выходные бесплатно: вьетнамская культура, ВМФ и сады-огороды

В Москве в этом году впервые пройдет тематический фестиваль, посвященный культуре Вьетнама. Масштабное празднование, приуроченное к 75-летию установления дипломатический отношений с этой страной, развернется прямо на Манежной площади. Сходите бесплатно, чтобы попробовать национальные блюда, примерить конусные шляпы нон, слепить игрушки из рисового теста и станцевать с бамбуковым шестом.

Еще один фестиваль запланирован в Москве на этот уикенд — «Сады и огороды». Бесплатно можно сходить в сразу несколько столичных парков — например, Измайловский и «Ходынское поле», а также в «Царицыно». Поучаствуйте в тематических мастер-классах: посадите микрозелень, создайте закладку для книжек и сделайте своими руками шарики с семенами.

В воскресенье военные отметят День ВМФ. По традиции праздник сопровождается большим количеством тематических мероприятий. В Москве можно посетить Центральный музей Вооруженных сил России, Северный речной вокзал, Музей Г.О.Р.А.

А еще в Москвы на выходных запланированы выступления духовых оркестров. Во время фестиваля «Спасская башня» в них прозвучат марши и классические композиции. А вечером 27 июля на площади Дружбы Народов пройдет концерт. Можете бесплатно послушать вальсы Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и Арама Хачатуряна.