11 августа 2025 в 12:25

Рыбак выловил из реки изготовленный почти 700 лет назад меч

В Польше рыбак выловил из реки Висла средневековый меч возрастом около 700 лет

Фото: Global Look Press

Житель Польши выловил из реки Висла средневековый меч возрастом около 700 лет, сообщает People. По информации издания, рыбак передал артефакт в Управление по охране памятников Варшавы. Специалисты изучили находку и заявили, что она хорошо сохранилась.

Так, меч практически не потерял длину, которая составила 79 сантиметров. Также на артефакте присутствует шарообразная рукоятка и крест. Последний может оказаться знаком кузнеца. После осмотра меч отправили в Государственный археологический музей, где его прозвали сенсационной находкой.

По словам сотрудников музея, он пройдет шестинедельную очистку в специальном растворе, а после будет обработан защитным составом. Далее планируется передать меч исследователям для более детального изучения.

Ранее рыбак Эд Лавли вошел в историю спортивной рыбалки американского штата Коннектикут, выловив лисью акулу длиной 5,6 метра и весом около 320 килограммов после семичасовой схватки. Все это время мужчина, пристегнутый специальным ремнем, стоял на лодке, пытаясь одолеть сопротивлявшегося хищника.

