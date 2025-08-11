Рыбак выловил из реки изготовленный почти 700 лет назад меч

Житель Польши выловил из реки Висла средневековый меч возрастом около 700 лет, сообщает People. По информации издания, рыбак передал артефакт в Управление по охране памятников Варшавы. Специалисты изучили находку и заявили, что она хорошо сохранилась.
Так, меч практически не потерял длину, которая составила 79 сантиметров. Также на артефакте присутствует шарообразная рукоятка и крест. Последний может оказаться знаком кузнеца. После осмотра меч отправили в Государственный археологический музей, где его прозвали сенсационной находкой.
По словам сотрудников музея, он пройдет шестинедельную очистку в специальном растворе, а после будет обработан защитным составом. Далее планируется передать меч исследователям для более детального изучения.
