Рыбак выловил из реки изготовленный почти 700 лет назад меч В Польше рыбак выловил из реки Висла средневековый меч возрастом около 700 лет

Житель Польши выловил из реки Висла средневековый меч возрастом около 700 лет, сообщает People. По информации издания, рыбак передал артефакт в Управление по охране памятников Варшавы. Специалисты изучили находку и заявили, что она хорошо сохранилась.

Так, меч практически не потерял длину, которая составила 79 сантиметров. Также на артефакте присутствует шарообразная рукоятка и крест. Последний может оказаться знаком кузнеца. После осмотра меч отправили в Государственный археологический музей, где его прозвали сенсационной находкой.

По словам сотрудников музея, он пройдет шестинедельную очистку в специальном растворе, а после будет обработан защитным составом. Далее планируется передать меч исследователям для более детального изучения.

