Стало известно, где в России пройдет прощание с режиссером Бутусовым

Стало известно, где в России пройдет прощание с режиссером Бутусовым Прощание с режиссером Бутусовым пройдет в Театре имени Пушкина 23 августа

Прощание с режиссером Юрием Бутусовым пройдет в Театре имени Пушкина в Москве 23 августа, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник. При этом время проведения церемонии пока неизвестно.

Прощание с Юрием Бутусовым будет в театре Пушкина в субботу, 23 августа, — говорится в сообщении.

Ранее прощание с Бутусовым прошло 14 августа в Болгарии. Церемонию провели в ритуальном зале Центрального софийского кладбища. Гражданская панихида также была организована в Риге и Вильнюсе.

Первой о кончине 63-летнего Бутусова сообщила актриса Варвара Шмыкова. Она ссылалась на информацию от художника Александра Шишкина-Хокусая. Позже стало известно, что театральный деятель утонул во время семейного отдыха в Болгарии. По словам профессионального водолаза Михаила Заимова, причиной могло стать мертвое волнение — явление, при котором встречное течение не дает добраться до берега, из-за чего пловец быстро теряет силы и тонет.

Свои соболезнования выразил российский актер Максим Матвеев. Он признался, что многим обязан своему наставнику, в том числе карьерой.