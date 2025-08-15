Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 17:19

Стало известно, где в России пройдет прощание с режиссером Бутусовым

Прощание с режиссером Бутусовым пройдет в Театре имени Пушкина 23 августа

Юрий Бутусов Юрий Бутусов Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Прощание с режиссером Юрием Бутусовым пройдет в Театре имени Пушкина в Москве 23 августа, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник. При этом время проведения церемонии пока неизвестно.

Прощание с Юрием Бутусовым будет в театре Пушкина в субботу, 23 августа, — говорится в сообщении.

Ранее прощание с Бутусовым прошло 14 августа в Болгарии. Церемонию провели в ритуальном зале Центрального софийского кладбища. Гражданская панихида также была организована в Риге и Вильнюсе.

Первой о кончине 63-летнего Бутусова сообщила актриса Варвара Шмыкова. Она ссылалась на информацию от художника Александра Шишкина-Хокусая. Позже стало известно, что театральный деятель утонул во время семейного отдыха в Болгарии. По словам профессионального водолаза Михаила Заимова, причиной могло стать мертвое волнение — явление, при котором встречное течение не дает добраться до берега, из-за чего пловец быстро теряет силы и тонет.

Свои соболезнования выразил российский актер Максим Матвеев. Он признался, что многим обязан своему наставнику, в том числе карьерой.

Россия
Москва
Юрий Бутусов
прощания
церемонии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Красноярские школьники жестоко избили сверстницу после отказа отдать вейп
Роспотребнадзор нашел кишечную палочку в российском пиве
Российский «Роллтон» подозревается в финансировании ВСУ
Реструктуризация долга: как изменить условия кредита?
Экс-подполковник СБУ раскрыл ожидания украинцев от саммита Путина и Трампа
Пламя охватило дом рядом с коттеджем короля эстрады
В российском регионе ищут пропавшую после ссоры с сожителем женщину
Консультантом Трампа на Аляске будет говоривший о российской угрозе генерал
Лукашенко сделал Трампу неожиданное предложение
«Ленинград» всё? Пять песен Шнурова под запретом — что грозит артисту
Военкоры увидели знак в переброске бомбардировщиков на Аляску
Стало известно, как Путин завершил свою поездку в Магадан
Зеленского обвинили во лжи из-за слов о завершении конфликта на Украине
Травмированного пенсионера-туриста спасли в горах Бурятии
Автоэксперт заступился за пешеходов с наушниками
Появились кадры последствий взрыва пороха на рязанском заводе «Эластик»
Кабачковая икра по ГОСТу: тот самый советский рецепт
В Рязанскую область направлено 100 спасателей для ликвидации последствий ЧП
Проверка на прочность: как тестируют новые инженерные сети
Военэксперт ответил, почему сбежавший батальон ВСУ не выходит на связь
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.