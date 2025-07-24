Психолог назвала неочевидные факторы развития РПП

Расстройства пищевого поведения в ряде случаев развиваются из-за игнорирования эмоций, заявила «Москве 24» психолог Анастасия Карачевцева. Дети вместо того, чтобы избавиться от негатива или правильно прожить его, начинают заедать проблемы. Ситуацию усугубляют и родители, которые предлагают расстроенному ребенку вкусную еду.

Одна из главных причин развития РПП — стремление похудеть даже при нормальном весе, отметила Карачевцева. Многим людям с детства навязывают стереотипы о внешнем виде. По ее словам, юное поколение сталкивается с «эстетикой костей» и культом стройных тел. Все это приводит к проблемам с восприятием еды.

Помимо этого, к РПП могут привести строгое разделение продуктов на «хорошие» и «плохие», а также постоянные ограничения в еде. Среди других негативных факторов — привычка не доедать блюдо полностью, а также быстрые приемы пищи, добавила эксперт.

Психолог РПП Анна Дивинская ранее заявила, что практика осознанного питания может помочь людям справляться со стрессом без переедания. Она отметила, что важно научиться распознавать эмоциональный голод и находить альтернативные способы проживания чувств.