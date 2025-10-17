Путин приструнил западные СМИ Путин: монополии Запада на информацию рано или поздно придет конец

Монополии Запада, которая препятствует доступу к правдивой и альтернативной информации, придет конец, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на мероприятии в честь 20-летия канала RT. По его мнению, европейские политики видят «угрозу для себя» в других точках зрения.

Любой монополии рано или поздно безусловно приходит конец вне зависимости от того, сколько платят за попытки сохранить эти монополии, те, кто их содержит, — сказал Путин.

Ранее российский лидер рассказал, что в начале нынешнего века зарубежные средства массовой информации откровенно злоупотребляли свободой слова в РФ и занимались насаждением ошибочных моральных ориентиров. Глава государства отметил, что под видом объективной информации осуществлялось целенаправленное формирование нового цивилизационного пространства.

До этого президент РФ заявил, что стремление западных стран к глобальному контролю создает чрезмерное напряжение в международных отношениях. Выступая на пленарном заседании XXII встречи клуба «Валдай», глава государства отметил, что подобная политика негативно влияет на внутреннюю стабильность отдельных государств.