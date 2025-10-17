Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 октября 2025 в 20:17

Король Британии прервал 500-летнюю традицию предшественников

Король Карл III впервые за 500 лет проведет совместную молитву с папой римским

Карл III Карл III Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Король Великобритании Карл III станет первым правящим монархом Англии за последние 500 лет, который публично помолится вместе с папой римским, сообщает газета Guardian. Визит рассматривается как «знаковый момент» в отношениях между Католической церковью и Церковью Англии, главой которой является Карл III.

В качестве еще одного жеста доброй воли король согласился на предложение настоятеля базилики, одобренное Папой, стать «королевским собратом» аббатства, — говорится в публикации.

Центральным событием визита станет совместная экуменическая служба в Сикстинской капелле, где король Карл III и Папа Лев XIV проведут совместную молитву. По информации журналистов, в последний раз подобное происходило во времена правления Генриха VIII, который взошел на английский престол более пяти веков назад, в 1509 году.

В программе визита также запланировано посещение королевской четой базилики Святого Павла за Стенами, исторически связанной с английской короной. Для монарха изготовлено специальное кресло с королевским гербом, которое после использования во время службы останется в базилике для будущих наследников престола как символ взаимного уважения между понтификом и королем как главами государств.

Ранее сообщалось, что Аль Пачино стал первым голливудским актером, который встретился с новым папой римским Львом XIV. Встреча состоялась в Ватикане во время съемок фильма о братьях Мазерати.

