Как Путин полетит в Будапешт? Возможный маршрут, детали встречи с Трампом

На фоне сообщений о подготовке очного контакта президентов России и США появились предположения, как Владимир Путин полетит в Будапешт. Что об этом известно, как выглядит возможный маршрут, каковы детали встречи с Дональдом Трампом?

Как Путин доберется до Будапешта

Военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что российский лидер может добраться до Будапешта через Турцию, Средиземноморье и Сербию. При этом самый короткий маршрут — через Белоруссию, Польшу и Словакию, однако в этом случае нельзя полностью гарантировать безопасность в небе, подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле пока нет понимания маршрута полета Путина.

«Пока, конечно же, это непонятно. И пока есть воля президентов на то, чтобы такую встречу провести. Но сначала речь идет о том, что вопрос начнут прорабатывать министр иностранных дел [России Сергей] Лавров и госсекретарь [США Марко] Рубио», — сказал Песков.

Политолог Юрий Светов считает, что вопрос обеспечения визита Путина в Будапешт будет решаться при посредничестве США, которые попросят открыть воздушное пространство для президента РФ. По его словам, у главы Белого дома с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном теплые отношения.

«Венгрия окружена со всех сторон либо странами НАТО, либо ЕС, либо Украиной. Сегодня Орбан будет звонить Путину, и тоже, наверное, будут договариваться об этом. На встрече в Шарм-эш-Шейхе Трамп особо выделил венгерского премьера. Он говорил: „Это мой друг, не все его любят и ценят, а я даже называю его Виктор“. То есть у них свои отношения. Скорее всего, США будут договариваться со всеми странами ЕС», — пояснил Светов NEWS.ru.

Он отметил, что Евросоюз может создать препятствия для организации встречи Путина и Трампа. Это связано с тем, что они не хотят оставаться в стороне от ключевых переговоров, на которые их не пригласили.

Что известно о встрече Путина и Трампа в Будапеште, детали

В пятницу, 17 октября, Песков сообщил, что встреча президентов России и Соединенных Штатов может состояться в течение двух недель или чуть позже. По его словам, Москва и Вашингтон понимают, что откладывать данный вопрос «в долгий ящик» не стоит.

Орбан считает, что встреча Путина и Трампа в Будапеште может пройти через неделю после переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран. Он отметил, что подготовка уже ведется. Вечером в четверг, 16 октября, премьер-министр Венгрии отдал распоряжение о создании организационного комитета по подготовке российско-американского саммита.

До этого Трамп заявил, что основной темой саммита станет поиск путей урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, президент США назвал прошедший телефонный разговор с Путиным продуктивным. Беседа продолжалась около двух часов.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что инициатором разговора был Путин. По его словам, российский лидер в ходе беседы обратил внимание, что ВС России в зоне СВО полностью удерживают стратегическую инициативу. При этом ВСУ прибегают к террористическим методам, атакуя гражданские объекты. В ответ глава Белого дома признал, что российско-украинский конфликт является для него самым трудным вопросом, требующим скорейшего разрешения. Он также упомянул о своих успехах в урегулировании восьми других региональных кризисов.

