Сотрудника администрации Калининграда обвинили в мошенничестве В Калининграде суд рассмотрит ходатайство об аресте местного чиновника

Следствие ходатайствует об аресте сотрудника администрации Калининграда по делу о мошенничестве, сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда. Ходатайство подано в Центральный районный суд города, передает ТАСС.

В центральный районный суд города Калининграда обратился следователь полиции с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении сотрудника администрации Калининграда по уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ, — говорится в сообщении.

Ранее, как сообщает Telegram-канал Baza, правоохранительные органы задержали заместителя председателя правительства Ивановской области Антона Арсеньева по подозрению во взяточничестве. По данным канала, прежде чиновник занимал должность директора областного департамента здравоохранения.

До этого в Санкт-Петербурге задержали директора государственного учреждения «Служба заказчика администрации Приморского района» Александра Маслова по подозрению в получении взятки. По информации следствия, чиновник вымогал у предпринимателя деньги за помощь в приемке работ и покровительство. Сумма взятки составляла от 965 тысяч до 1,95 миллиона рублей.