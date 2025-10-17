Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 19:52

Россия потребовала от ООН осудить атаки на российских журналистов

Постпредство России направило ноту Гутерришу после убийства военкора Зуева

Антониу Гутерриш Антониу Гутерриш Фото: Xie E/XinHua/Global Look Press

Постпредство России в ООН направило ноту генсеку организации Антониу Гутерришу с требованием осудить нападения на российских журналистов, говорится в сообщении в Telegram-канале диппредставительства. Дипломаты возмущены убийством военкора РИА Новости Ивана Зуева.

Постпредство направило официальную ноту в адрес Антониу Гутерриша с просьбой дать однозначную оценку произошедшему, публично осудить целенаправленные атаки на российских журналистов и предпринять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем, — сообщили дипломаты.

В документе также прокомментировано заявление представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, который назвал убийство Зуева «еще одним примером высокой цены, которую журналисты по всему миру платят, освещая конфликты и просто пытаясь делать свою работу».

Такое заявление, отвлекающее внимание от самой сути произошедшего, можно рассматривать как попытку смягчить очевидный факт — целенаправленное нападение киевских боевиков на журналистов. Непрямое осуждение подобных действий ставит под сомнение способность Секретариата ООН занимать принципиальную позицию в вопросах защиты свободы слова и безопасности работников СМИ.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области погиб военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев. Он попал под атаку дронов ВСУ, еще один журналист — Юрий Войткевич — получил ранение, сейчас он госпитализирован.

журналисты
атаки ВСУ
ООН
Антониу Гутерриш
