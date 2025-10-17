«Русский становится на колени»: Фицо раскритиковал Джонсона как стратега Премьер Словакии Фицо заявил о провале политики Джонсона в отношении России

Русские встают на колени только когда завязывают шнурки, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в опубликованной в его Instagram-аккаунте (деятельность в РФ запрещена) речи. Таким образом он раскритиковал бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за неудачную стратегию в отношении России.

[Борис Джонсон] пролоббировал на Украине линию продолжения [конфликта], чтобы поставить Россию на колени. Однако мы хорошо знаем: русский становится на колени, только когда хочет завязать себе шнурки, — сказал Фицо.

Фицо также напомнил о «грязном скандале», связанном с получением Джонсоном пожертвования от оружейного олигарха, производящего беспилотники для Украины. По мнению политика, попытки британского политика воздействовать на Россию через продолжение украинского конфликта не достигли цели.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал Европейский совет за чрезмерную концентрацию на украинской теме в ущерб решению внутренних проблем ЕС. По его словам, орган практически не обсуждает экономические угрозы региону, такие как кризис автомобильной промышленности.