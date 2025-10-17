Зеленский попытался выставить условия для встречи с Путиным Ермак: Зеленский готов встретиться с Путиным, но не в России или Белоруссии

Украинская сторона готова к переговорам с Россией, но исключает проведение встречи на территории этой страны или Белоруссии, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Axios. Он также выразил мнение, что поставки американских ракет Tomahawk ВСУ якобы способны изменить ситуацию на фронте, и именно поэтому Киев активно лоббирует это решение в Вашингтоне.

[Президент Украины Владимир] Зеленский заявил [лидеру США Дональду] Трампу, что по-прежнему готов встретиться с [президентом РФ Владимиром] Путиным в любом формате и в любой точке мира, кроме России и Белоруссии, — сказал Ермак.

Ранее появилась информация, что прибывшего в Вашингтон на переговоры с президентом США Зеленского в аэропорту не встретил никто из представителей американской администрации. Политик приехал, чтобы вновь просить о поставках дальнобойных ракет Tomahawk.

Депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик считает, что Зеленского встретили в США как попрошайку. По его словам, в Белом доме, вероятно, уже подготовлен соответствующий орден. Депутат уверен, что большего оскорбления для Зеленского сложно представить.