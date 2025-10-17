Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 19:40

Зеленский попытался выставить условия для встречи с Путиным

Ермак: Зеленский готов встретиться с Путиным, но не в России или Белоруссии

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Украинская сторона готова к переговорам с Россией, но исключает проведение встречи на территории этой страны или Белоруссии, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Axios. Он также выразил мнение, что поставки американских ракет Tomahawk ВСУ якобы способны изменить ситуацию на фронте, и именно поэтому Киев активно лоббирует это решение в Вашингтоне.

[Президент Украины Владимир] Зеленский заявил [лидеру США Дональду] Трампу, что по-прежнему готов встретиться с [президентом РФ Владимиром] Путиным в любом формате и в любой точке мира, кроме России и Белоруссии, — сказал Ермак.

Ранее появилась информация, что прибывшего в Вашингтон на переговоры с президентом США Зеленского в аэропорту не встретил никто из представителей американской администрации. Политик приехал, чтобы вновь просить о поставках дальнобойных ракет Tomahawk.

Депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик считает, что Зеленского встретили в США как попрошайку. По его словам, в Белом доме, вероятно, уже подготовлен соответствующий орден. Депутат уверен, что большего оскорбления для Зеленского сложно представить.

СВО
Владимир Путин
Владимир Зеленский
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Грудь женщины почернела после преждевременных родов
В центре Москвы восстановили транспортное движение
Путин поддержал Симоньян после смерти мужа
Стало известно, как Путин изменил подход ФСБ в девяностых
В РФ ответили, кто виноват в нарушение прав соотечественников в Латвии
Бандит Лысак стал главой Одессы: как Зеленский меняет «элиту» Украины
Путин объяснил российский подход к традиционным ценностям
Врачи не смогли спасти мотогонщика после падения на ралли
Губерниев ответил Самуэльссону за слова о российских паралимпийцах
Рената Литвинова сфотографировалась в купальнике на снегу
В Саратове школьник ограбил квартиру и купил машины
Джекпотный миллиардер поможет восстановить родной город после пожаров
Красноярск: штрафы за парковку и способы их оспорить
Как Путин полетит в Будапешт? Возможный маршрут, детали встречи с Трампом
Неизвестные с оружием напали на людей в центре Киева
Король Британии прервал 500-летнюю традицию предшественников
Путин приструнил западные СМИ
Путин объяснил, почему Запад боится свободы выбора информации
Разгром ВСУ под Днепром, штурм Волчанска: новости с фронтов СВО 17 октября
«Русский становится на колени»: Фицо раскритиковал Джонсона как стратега
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.